Sono circa 3.000 i braccialetti elettronici di cui si prevede l’installazione fino al 30 giugno prossimo, in base alle misure sulla detenzione domiciliare per pene fino a 18 mesi contenute nel decreto Cura Italia, pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale. Il dato emerge dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, nella quale si citano dati del Dipartimento di Pubblica sicurezza.

Il contratto in essere sui braccialetti – di durata triennale, valido fino al 31 dicembre 2021 – ne prevede la fornitura di 1.000-1.200 al mese, con la facoltà per l’Amministrazione di installarne, per l’intera durata contrattuale, circa 43.200.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tremila braccialetti elettronici saranno installati entro tre mesi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento