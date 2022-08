ROMA – “Sì, sono candidato. Domani avrò tutte le coordinate”. Così Giulio Tremonti conferma a ‘Mezz’ora in più’ di essere candidato con Fratelli d’Italia. L’ex ministro dell’Economia, un lungo trascorso in Forza Italia, intervistato da Lucia Annunziata avvisa: “Bisogna preparare gli italiani a quello che succederà, temo eventi non positivi”, a proposito della ripresa a settembre e del modo in cui la spesa energetica inciderà sui bilanci delle famiglie.

LA PROPOSTA DI TREMONTI SULLE BOLLETTE

Per evitare un autunno pesantissimo per le tasche degli italiani, Tremonti illustra la sua ricetta: “Togliere la tassazione sull’energia, in particolare ai redditi più bassi, e poi intervenire sulla speculazione, perché su questo – osserva – non viene fatto abbastanza”.

Per Tremonti il decreto sugli extraprofitti “doveva dare dieci miliardi ma ne ha dato uno solo e non ne darà più di uno solo, perché un decreto sbagliato”. L’economista sottolinea che, al contrario, “togliere le bollette alle povere persone è fattibile”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Tremonti si candida con Fratelli d’Italia: “Via le bollette ai poveri” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento