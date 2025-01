Treni, circolazione sospesa su nodo Milano: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni

(Adnkronos) – Caos treni sul nodo di Milano dopo che la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 7.10 del mattino di oggi, 11 gennaio 2025, per “accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni in prossimità di Milano Centrale”, come riferito da Rfi. I treni, rende noto Fs, registrano ritardi e cancellazioni.

Mentre è in corso l’intervento dei tecnici, Trenitalia consiglia di “evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili”.

Tre treni cancellati in partenza (per Verona, Bozzolo e Reggio Calabria), ritardi fino a tre ore, come il Frecciarossa diretto a Napoli Centrale delle 7.30 e fermo in cima al tabellone. Dal tabellone risultano ritardi tra i 180 e i 30 minuti per le partenze mentre per gli arrivi si va dai 35 agli 80 minuti. All’ingresso della stazione si snoda una lunga fila per l’assistenza clienti di Trenitalia.

Interessate in particolare dalle verifiche le linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna. I treni, scrive Rfi, “subiranno ritardi, variazioni o limitazioni di percorso e cancellazioni”. La circolazione è invece regolare sulla linea Milano-Torino. Ecco come cambiano gli orari dei treni.



“I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un’ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11”, commenta intanto su X Matteo Renzi, atteso oggi a Firenze.