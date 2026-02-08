treni,-mit:-chiederemo-risarcimenti-danni-milionari-ai-responsabili

Roma, 8 feb. (askanews) – “Una volta individuati i responsabili”, il ministero di Infrastrutture e trasporti “presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati”. Lo annuncia lo stesso Mit con una nota sui “sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri, che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo”.

“È pronta un’azione decisa – aggiunge il Mit – per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani”. (fonte immagine: MIT)