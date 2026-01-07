treni,-nel-week-end-nuovo-sciopero-nazionale-di-24-ore

mercoledì, 7 Gennaio , 26

ROMA – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026.Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. A darne notizie è il gruppo Fs, in una nota.

GLI ORARI GARANTITI

Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.
