Treno merci deraglia a Firenze, ritardi per regionali e Alta velocità

FIRENZE – Deragliato oggi a Firenze in prossimità di Santa Maria Novella un treno merci intorno alle 12.30. A quel che si apprende non risultano feriti, ma i disagi alla circolazione ferroviaria sono importanti sia sui regionali che sull’Alta velocità per cui il comporto rispetto all’orario prefissato può raggiungere i 90 minuti.

Amareggiato il presidente della Regione, Eugenio Giani, il quale interpellato dai giornalisti a margine di un evento commenta così l’accaduto: “Quando sono state fatte, alle Regioni sono stati dati poteri sul piano delle risorse per animare anche il sistema dei trasporti, ma gli enti sono rimasti tutti nazionali. Avessi un ente ferroviario della Regione saprei come fare”. In questo caso, rileva, “devo prendere atto che nonostante individualmente i vertici delle varie aziende sono persone competenti e appassionate, la mancanza di risorse adeguate per la manutenzione, la disattenzione al sistema del traffico merci, quando in realtà ne avremmo tanto bisogno per evitare CO2 che i tir portano sulle nostre autostrade con grandi carichi, sono tutte questioni su cui lo Stato deve porre grande attenzione e soprattutto investire”.

