treno-merci-urta-regionale,-3-feriti.-bloccata-la-linea-del-brennero

Milano, 20 ago. (askanews) – La circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero è attualmente sospesa tra Trento e Mezzocorona a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle ore 8.30. Lo comunica in una nota la provincia autonoma di Trento, spiegando che la dinamica è in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, durante le operazioni di manovra, un convoglio merci ha causato la collisione con il treno regionale fermo nella zona di via Lavisotto, in prossimità del cavalcavia di via Maccani. L’impatto ha provocato lo svio della motrice del treno passeggeri, che al momento dell’urto si trovava in sosta.

Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), la Polizia ferroviaria, Trentino Emergenza e il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. I passeggeri coinvolti hanno potuto proseguire il viaggio con autobus sostitutivi. Rfi è al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Rete ferroviaria italiana fa sapere che al momento sono possibili ritardi e cancellazioni sia per i treni regionali sia per quelli ad alta velocità; è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus e potenziata l’assistenza ai viaggiatori.