Aumentano i nuovi contagi da coronavirus in Cina, a quota trenta contro i dodici di ieri, e crescono le preoccupazioni delle autorità cinesi per i contagi provenienti dall’estero, che costituiscono oltre i due terzi dei nuovi contagi, a quota 23.

I sette casi sviluppati localmente in Cina si sono verificati tutti nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, da giorni sotto i riflettori per l’aumento di casi di contagio riconducibili a cittadini cinesi di rientro da viaggi in Russia.

Harbin, il capoluogo provinciale, dove vivono circa dieci milioni di abitanti, ha operato nuove restrizioni ai movimenti per contenere la diffusione del contagio,

L’articolo Trenta nuovi contagi in Cina. Vengono tutti dall’estero proviene da Notiziedi.

