‘trentamila-naufraghi-sotto-i-mari’,-a-roma-centinaia-di-manifesti

ROMA – Centinaia di manifesti anonimi sono comparsi nella notte a Roma in diversi quartieri di Roma tra cui Pigneto, San Lorenzo e Piazza Vittorio. La scritta dei manifesti è ‘Trentamila naufraghi sotto i mari. Cambiamo il finale’.Un monito per un Mediterraneo che si è trasformato in un cimitero di morte. Sono oltre 30mila le persone che hanno perso la vita attraversando il nostro mare negli ultimi 10 anni.

Niente sigle, QR code o rivendicazioni. Solo il riferimento al romanzo di Jules Vernes per parlare della tragedia migratoria che si consuma sulla rotta mediterranea.
