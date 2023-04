Trenton, Giovetti: “Vogliamo la parità di genere certificata in azienda”

FRASSINORO (MODENA) – Corre per fatturato e investimenti la Trenton con quartier generale a Frassinoro, nel cuore dell’Appennino modenese. L’azienda metalmeccanica ad alta tecnologia per l’agricoltura e il movimento terra ha un portafoglio ordini internazionale e, dopo aver chiuso il bilancio 2022 con numeri da record, ha deciso di investire subito una quota delle risorse, puntando alla riqualificazione degli uffici della sede centrale e all’acquisto di un nuovo impianto per la linea produttiva di Frassinoro. “Entrambi gli investimenti ci consentiranno di rafforzare il nostro posizionamento sul mercato e di accrescere il grado di competitività”, spiega il direttore commerciale di Trenton, Egidio Gianasi.

In Trenton da sempre vi è però la consapevolezza che gli investimenti sugli aspetti infrastrutturali e di processo non possono essere disgiunti da una continua attenzione alla crescita del capitale umano, leva fondamentale per la stabilità e la crescita aziendale. È così giunto ai nastri di partenza un progetto a lungo accarezzato dalla presidente e ceo di Trenton, Carlotta Giovetti, ovvero l’Academy aziendale. Con essa l’impresa ha creato un luogo in cui trasmettere conoscenze e competenze specifiche ma anche, questione non meno importante, i valori che sono propri di Trenton, tra i quali la completa parità tra uomo e donna. La coesione interna e la relazione con l’esterno dell’azienda, infatti, si alimentano della visione complessiva che caratterizza l’impresa. “L’Academy non è solo uno spazio, è un’opportunità continua per cementare il rapporto positivo fra i dipendenti e quello dell’azienda con i propri fornitori, il mercato di riferimento e il territorio in cui è stabilmente inserita”, conferma il direttore di produzione, Ilario Cassai.

Tra le dimensioni importanti che caratterizzano il pensiero aziendale vi è quello di mettere in atto ogni azione volta ad accelerare la parità di genere entro il perimetro di Trenton. “L’obiettivo- sottolinea la presidente Giovetti- è quello di rendere visibile questo impegno e i relativi risultati ottenendo, tra le prime aziende in Italia, la certificazione per la parità di genere. Un risultato positivo per noi, con l’auspicio che possa diventare contagioso”.

