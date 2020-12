Trevisani: “Il campo è l’unico giudice, giusta la sentenza su Juve-Napoli”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24. Il telecronista ha parlato del Napoli, delle ultime prestazioni dei partenopei e di quanto, questa squadra, sia stata falcidiata dagli infortuni. Molta sfortuna ma allo stesso tempo anche poca capacità di reazione da parte della squadra azzurra, come visto contro il Torino. Trevisani in particolare si è soffermato anche sulla sentenza arrivata lo scorso 22 dicembre su Juventus-Napoli, che ha rimandato al campo la decisione di qualche mese fa.

Di seguito le parole di Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport.

Sentenza Juve-Napoli? Secondo me il campo è l’unico giudice in queste situazioni, sarà bello vedere questa partita. E’ stata presa una decisione che serve da monito per tutti. Speriamo che adesso si tranquillizzi la situazione, così possiamo rituffarci sul vero calcio.

Credevo che il Napoli potesse inserirsi nella lotta per lo scudetto, la squadra, del resto, ha tutte le carte in regola per puntare all’obiettivo massimo. Eppure, tra le varie problematiche gli azzurri stanno facendo i conti con due imprevisti che forse non avevano messo in conto. Mi riferisco anzitutto agli infortuni. Sono tanti e hanno falcidiato le legittime ambizioni di questo club. Inoltre il ritmo di Milan e Inter è davvero troppo alto. Se mi chiedi chi vince lo scudetto io, al momento, dico Inter. Però questo Milan sta facendo cose assurde.