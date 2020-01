Trevisani: “Mi piacerebbe rivedere il Napoli con Koulibaly, Allan non è più con la testa in azzurro”

Riccardo Trevisani, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli. Il giornalista, inoltre, ha commentato anche il calciomercato di gennaio della squadra azzurra.

Trevisani: “Napoli squadra viva”

“Il Napoli è una squadra viva che fin qui ha fatto meno delle sue possibilità ed ora si sta risistemando. La strada fin qui è stata terrificante. Già con l’Inter era stata fatta una buona partita ma il Napoli si era fatta tre gol da solo, e lo stesso discorso vale anche per la trasferta di Roma. Politano? A me piacerebbe rivedere il Napoli con Koulibaly. Gattuso non lo ha mai avuto, mentre nell’ultimo periodo di Ancelotti in campo c’era il fratello. Allan non mi sembra che sia con la testa al Napoli”.

