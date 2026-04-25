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Treviso, bimba di 18 mesi in fin di vita: schiacciata da ruota del trattorino rasaerba guidato dal padre

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(Adnkronos) – Una bimba di 18 mesi di Loria (Treviso) è in pericolo di vita dopo che oggi pomeriggio verso le 18 è rimasta vittima di un gravissimo incidente nel giardino di casa. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri di Loria e Castelfranco Veneto nell’abitazione dei genitori, sembrerebbe che la bambina sia rimasta schiacciata da una delle ruote del trattorino rasaerba guidato dal padre. La bimba stava giocando in giardino con la madre di 29 anni, quando è stata investita a seguito di una manovra del padre, 30 anni, che stava tagliando il prato con il trattorino. 

La piccola è stata immediatamente portata all’ospedale di Castelfranco Veneto dal Suem 118 ma successivamente i medici hanno deciso di trasferire lei e la madre in elicottero nel più attrezzato ospedale di Padova. 

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