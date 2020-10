Triangolo amoroso a Uomini e Donne: Gianluca scarica Lucrezia, Armando… | Video Witty Tv

Prosegue il triangolo amoroso a Uomini e Donne tra il tronista Gianluca, la corteggiatrice Lucrezia e Armando del Trono Over. I due si ritrovano nei camerini con Lucrezia dubbiosa sul comportamento del tronista che reagisce: “fai qualcosa, fammi una domanda. Ti sto dando gli strumenti, ma l’interesse finisce là in quei 40 minuti di esterna, ma non ho visto nulla, mosceria totale, nessuna reazione!”.

Sul finale la sorpresa: “adesso basta” – dice Gianluca che decide di interrompere la conoscenza con Lucrezia che reagisce “tu stai fuori!”.

Ecco il video Witty Tv con la decisione di Gianluca che molla Lucrezia. E Armando?

