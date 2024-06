tribunale-unificato-dei-brevetti,-periti-industriali:-“fieri-di-aver-creduto-nella-candidatura-di-milano”

ROMA- “Dal primo luglio, Milano sarà ufficialmente la terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), affiancandosi a Parigi e Monaco. Un passaggio importante, che certifica la centralità economica e giuridica del nostro Paese nel contesto europeo. Un’assegnazione che giunge al termine di un lungo percorso iniziato nel 2020, che ha coinvolto diverse figure professionali e istituzionali e ha visto i periti industriali, in particolare attraverso la sezione Design, impegnarsi in prima fila per il raggiungimento di questo obiettivo.

L’Italia, firmataria dell’accordo istitutivo del TUB del 27 febbraio 2013, ha lavorato intensamente per promuovere la candidatura del capoluogo lombardo, un luogo ritenuto ideale per la sua eccellente posizione logistica e infrastrutturale, oltre che per il suo ruolo preminente nel campo dell’innovazione e della proprietà intellettuale. La categoria dei Periti Industriali, attraverso il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali Laureati (CNPI), ha giocato un ruolo cruciale in questo processo. Ad inizio 2020, in pieno periodo COVID, il CNPI ha promosso uno studio tecnico a sostegno della candidatura di Milano, dimostrando con dati chiari e oggettivi come l’Italia fosse pronta ad accogliere il TUB, specialmente dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Lo studio ha identificato la città meneghina come il territorio più adatto a ospitare questa realtà, grazie alla sua elevata concentrazione di brevetti, consulenti brevettuali, avvocati esperti in proprietà industriale, e una robusta infrastruttura di supporto. Con l’occasione, ringraziamo il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per le parole di apprezzamento per i periti industriali, in particolare per il documento redatto a sostegno della candidatura di Milano.

Il raggiungimento di questo traguardo è un onore e un privilegio per tutti i professionisti che dedicano la loro professione allo sviluppo del sistema Paese. L’inaugurazione della sezione milanese del TUB rappresenta il coronamento di una attività relazionale che ha dimostrato la capacità della categoria dei Periti Industriali di influenzare positivamente le decisioni politiche e istituzionali anche a livello europeo”. È quanto si legge in una nota di Giovanni Esposito, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

