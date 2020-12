AGI – I tribunali di sorveglianza sono nel caos. Afflitti da anni da una carenza cronica di risorse umane e materiali, adesso fanno fatica pure a fronteggiare l’attività ordinaria per colpa della pandemia “con gravi ricadute sui tempi di evasione delle istanze”.

E chiedono, “anche attraverso apposita interlocuzione con il ministero della Giustizia”, una serie di provvedimenti concreti che incidano sull’organizzazione dei loro uffici.

È quanto fa sapere, in una lunga nota, il Coordinamento nazionale all’esito del seminario on line di quattro giorni fa. Una situazione che i presidenti dei tribunali di sorveglianza avevano già rappresentato il 27 novembre scorso durante l’audizione davanti alla VII Commissione del Csm: in quella sede è stata richiamata l’attenzione sulle scoperture degli organici del personale amministrativo non solo per le oggettive elevate percentuali,

L’articolo Tribunali di sorveglianza nel caos, a rischio l’attività ordinaria proviene da Notiziedi.

