ROMA (ITALPRESS) – Questa sera le Nazionali di Inghilterra e Italia avrebbero dovuto sfidarsi in amichevole a Wembley, nel quadro dei test internazionali in vista di Euro2020: per l’emergenza determinata dal Covid-19, la gara e’ stata rinviata, cosi’ come gli Europei, ma il calcio continua a dare esempi di solidarieta’ e vicinanza. L’esempio arriva dalla Federazione inglese, la Football Association, che proprio stasera ha deciso di illuminare con il tricolore italiano l’arco dello Stadio di Wembley per 90′, quelli che avrebbero visto di fronte le squadre di Southgate e Mancini. Nello stesso momento il maxischermo di fronte la Olympic Way accompagna l’iniziativa con un messaggio di solidarieta’ all’Italia: “Siamo separati,

L’articolo Tricolore illumina arco Wembley, Gravina ringrazia federazione inglese proviene da Notiziedi.

