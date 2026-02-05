giovedì, 5 Febbraio , 26

Pacchetto Sicurezza, Meloni: “Non sono misure spot. Ok a norme per prevenire gruppi violenti in piazza”

(Adnkronos) - "Oggi il Consiglio dei ministri ha...

Iran, nuovo missile a medio raggio dispiegato in base sotterranea

(Adnkronos) - Il nuovo missile balistico a medio...

Esofagite eosinofila, in Italia la prima terapia per bambini tra 1 e 11 anni

(Adnkronos) - Anche in Italia è disponibile il...

Mieloma, ematologo Corso: “Migliorata sopravvivenza e qualità della vita”

(Adnkronos) - "Siamo riusciti a migliorare la sopravvivenza...
tridico:-grande-mercato-capitali-opportunita-per-europa
Tridico: grande mercato capitali opportunità per Europa

Tridico: grande mercato capitali opportunità per Europa

Video NewsTridico: grande mercato capitali opportunità per Europa
Redazione-web
Di Redazione-web

Intervento a Contact Annual Meeting

Roma, 5 feb. (askanews) – “Creare un grande mercato dei capitali può essere un’opportunità per l’Europa perché ovviamente c’è molto risparmio che non viene utilizzato ma dobbiamo stare attenti a due cose innanzitutto: da una parte avere la consapevolezza che i nostri risparmi siano in qualche modo sicuri, quindi creare un safe asset, cioè creare un modello in Europa in cui ci sia una garanzia in ogni caso e dall’altra questo mercato unico non deve diventare un mercato per la finanziarizzazione soltanto ma per investimenti reali” così l’eurodeputato Pasquale Tridico, in occasione dell’annual meeting di Connact “Il Sistema Italia e le priorità dell’Unione europea” che si è tenuto a Bruxelles. L’evento ha visto la presenza di quasi 50 rappresentanti di grandi aziende italiane e associazioni, centri di ricerca e realtà del terzo settore che hanno dialogato con le istituzioni italiane ed europee per consolidare la presenza italiana a Bruxelles e per stimolare una collaborazione attiva e proattiva, fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità emergenti. Connact Annual Meeting è un evento organizzato dalla Fondazione Articolo 49 con l’Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.