Trieste, Fdi da carabinieri per esprimere vicinanza a forze ordine

Matteoni: “Atteggiamenti intimidatori e aggressioni inaccettabili”

Milano, 13 gen. (askanews) – “I recenti episodi di Milano e Rimini con atteggiamenti intimidatori e aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine sono inaccettabili. Oggi, aderendo all’iniziativa del partito nazionale, una nostra delegazione si è recata insieme al Presidente dell’Ater Trieste, Daniele Mosetti, al Comando provinciale dei Carabinieri della nostra città per ribadire la vicinanza e la gratitudine di Fratelli d’Italia a uomini e donne in divisa a servizio della Nazione”. Così in una nota il deputato e Segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste, Nicole Matteoni.

“Al Comandante Colonnello Migliozzi abbiamo riconfermato la piena collaborazione delle Istituzioni locali, con Fratelli d’Italia in prima linea, e abbiamo condiviso, insieme al Presidente Mosetti, le criticità che si presentano nei complessi dell’edilizia pubblica. Continueremo con il nostro impegno politico a tutela di chi protegge i nostri concittadini: questa è una delle priorità del Governo Meloni, come dimostrato da azioni concrete quali il rinnovo del contratto Comparto Sicurezza e Difesa e il ddl Sicurezza” ha aggiunto.