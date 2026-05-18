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Trieste, incendio in un appartamento: trovata morta una donna
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Trieste, incendio in un appartamento: trovata morta una donna

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Al quinto piano di uno stabile di otto piani

Roma, 18 mag. (askanews) – Intervento dei vigili del fuoco a Trieste, in viale D’Annunzio, per un incendio in un appartamento al quinto piano di uno stabile di otto piani. Due le squadre intervenute sul posto.Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo privo di vita di una donna.L’intero stabile è stato evacuato ed è stata fornita assistenza ad alcuni residenti anziani. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell’edificio, eseguendo controlli strumentali per verificare l’assenza di residui dei gas della combustione. Poi gli inquilini sono potuti rientrare nei propri appartamenti.

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