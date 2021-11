Trieste, la Questura ‘taglia’ il corteo no green pass di sabato

TRIESTE – Orario dimezzato per lo svolgimento del corteo, rimodulazione e riduzione dell’itinerario per evitare il transito vicino agli “obiettivi ritenuti sensibili”. È il provvedimento adottato dalla Questura di Trieste, concordato nel Comitato provinciale Ordine e sicurezza pubblica, che riguarda la manifestazione indetta per domani dal coordinamento No-green pass Trieste attraverso le principali vie del centro del capoluogo giuliano.

La Questura, fa sapere una nota, ha ridotto l’orario per la manifestazione dalle 15 alle 18. E il percorso, che non è stato pubblicamente comunicato dagli organizzatori, dovrà essere un anello che parte da piazza Libertà, scende per le rive per imboccare via Mazzini, prosegue fino a piazza Goldoni, per tornare al punto di partenza attraversando via Carducci, piazza Oberdan e via Ghega. Insomma, ben distanti da piazza Unità d’Italia, sede della Regione, del Municipio e della Prefettura, che il sindaco Roberto Dipiazza ha negato a tutte le manifestazioni fino a fine anno.

Lo stesso sindaco poi impone agli organizzatori delle manifestazione l’impiego del personale addetto al controllo del rispetto del distanziamento interpersonale e dell’uso della mascherina, che dovranno mantenersi in continuo contatto con gli operatori di polizia, specifica la Questura. Eventuali sanzioni amministrative, conclude la nota, potranno essere irrogate anche attraverso l’identificazione ed il riconoscimento a mezzo di videoriprese, con successiva notifica a domicilio ai trasgressori.

