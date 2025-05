trigoria-guarda-al-futuro-con-il-campus-bio-medico-di-roma

La struttura sempre più un punto di riferimento per la comunità locale

Roma, 7 mag. (askanews) – Prosegue il dialogo tra la comunità di Trigoria – quartiere nel IX Municipio di Roma, quadrante Sud della Capitale – ed il Campus Bio-Medico di Roma, che lì sorge dal 2008, per condividere e approfondire i temi legati al piano di sviluppo del Campus che mira alla creazione di nuovi spazi dedicati alla didattica, alla ricerca universitaria e all’assistenza, inseriti nel contesto del “Social Green Masterplan” del Campus.Secondo l’indagine “Trigoria e il Campus Bio-Medico di Roma”, realizzata dall’Istituto Piepoli nel luglio 2024, i cui risultati sono stati presentati al Centro Anziani di Trigoria, per i residenti del quartiere il Campus Bio-Medico è sempre più un punto di riferimento per la comunità locale. La ricerca conferma la volontà dei cittadini di rafforzare il proprio tessuto sociale e la qualità della vita, attraverso una crescente sinergia con istituzioni e realtà come il Campus Bio-Medico. Un esempio concreto di come la collaborazione possa diventare motore di uno sviluppo sostenibile e inclusivo.Domenico Mastrolitto, Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA: “E’ un rapporto simbiotico. Direi che il Campus Bio-Medico è l’università di Trigoria, è un rapporto che è nel dna e nella storia e quindi nel cuore del Campus Bio-Medico. La conferma che il lavoro della responsabilità sociale, dell’attenzione alla comunità, al territorio, all’ambiente, sono da perseguire con sempre maggiore importanza, con sempre maggiori attività”.Secondo l’indagine, in particolare, il 18% dei cittadini di Trigoria si dichiara molto soddisfatto della qualità della vita del quartiere, mentre uno su due esprime un apprezzamento positivo. I residenti riconoscono un valore positivo soprattutto alla presenza del Campus Bio-Medico di Roma, cui attribuiscono un’influenza favorevole, sia da un punto di vista di immagine che di qualità della vita. Al Campus Bio-Medico di Roma si riconosce soprattutto di aver portato servizi che prima non c’erano e circa un residente su quattro pensa che il Campus possa anche contribuire alla nuova piazza in progettazione a Trigoria, destinando fondi e risorse, ma anche mettendo a fattor comune la sua abilità nel fornire idee e competenze in ambiti specifici.Titti Di Salvo, Presidente del Municipio Roma IX: “Trigoria è una comunità, un luogo, fortemente in crescita e in sviluppo: per noi è anche un test di come si può rigenerare, incrociare, le dinamiche, i desideri, i bisogni di nuove zone che si estendono. Con il Campus c’è una importantissima collaborazione: avere una eccellenza in un territorio non è mai solo una cosa che riguarda chi frequenta quel luogo, una cosa che riguarda la qualità dell’offerta formativa, è una cosa che impatta fortemente il tessuto intorno al quale si realizza”.Al centro della ricerca, infine, anche la visione One Health, uno dei “principi” guida del Campus Bio-Medico di Roma. La vicinanza al concetto da parte dei residenti di Trigoria si dimostra molto forte: due terzi di essi sono, infatti, d’accordo sul fatto che esista una connessione tra salute umana, animale ed ambientale.Domenico Mastrolitto, Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA: “Trigoria sempre più come laboratorio concreto per sperimentare ed attuare in concreto la logica One Healt. La sostenibilità quindi è integrale. Mette insieme la dinamica ambientale, la dinamica sociale e naturalmente la sfera economico-finanziaria che in un’epoca di maggiori ristrettezze va salvaguardata”.