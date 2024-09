Trinità dei Monti, Santanchè: “Francia esagera ora vuole prendersi scalinata”

(Adnkronos) – “Ma cosa sarebbe la Francia senza l’Italia. Non possono fare a meno del nostro lusso, delle nostre opere, della nostra bellezza. Ma ora esagerano. Vogliono prendersi pure la scalinata di Trinità dei Monti”. Lo scrive il ministro del Turismo Daniela Santanchè in un post su X che fa riferimento ad una notizia secondo cui la Corte dei Conti di Parigi rivendicherebbe, in un rapporto sulle proprietà francesi a Roma, il possesso della Scalinata di piazza di Spagna di Roma in quanto sarebbe stata costruita con fondi francesi all’inizio del XVII secolo e in seguito mantenuta da una pia fondazione francese.