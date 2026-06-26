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Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia
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Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia

Redazione-web
By Redazione-web

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(Adnkronos) – Triplice omicidio e un ragazzo minorenne ferito, a via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti a Roma. Sul caso indaga la polizia intervenuta sul posto. Da una prima ricostruzione sono stati uccisi padre, madre e figlia minorenne a colpi d’arma bianca. Un quarto ragazzo, minorenne, è stato invece ferito ma non verserebbe in pericolo di vita. A quanto apprende l’Adnkronos, dalle primissime informazioni sarebbero tutti originari del Bangladesh e privi di precedenti. 

Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e per risalire al responsabile. 

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