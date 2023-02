Tripodi: da Asia-Pacifico possibili grandi opportunità per Italia

Missione nell’area tra Singapore, Giappone e Vietnam

Roma, 11 feb. (askanews) – “L’Asia-Pacifico è in grande espansione, ed è dunque necessario per l’Italia cogliere le grandi opportunità”, ha dichiarato Maria Tripodi, sottosegretaria agli Esteri, in un’intervista a Formiche.net nel corso della sua missione in Asia che ha toccato Singapore, Giappone e Vietnam.

Uno degli obiettivi della visita a Tokyo e anche nelle altre tappe è “è la presentazione del nostro ambizioso progetto di Expo Roma 2030, al quale anche a queste latitudini si guarda con vivo interesse”. Ottenere l’Expo 2030, “consentirebbe all’Italia di bissare il successo di Expo Milano 2015, con ricadute straordinarie per la nostra economia considerando i 30 milioni di visitatori previsti e una profonda rigenerazione urbana e infrastrutturale di Roma”, ha aggiunto.

Nella visita a Tokyo, Tripodi ha aggiunto che “l’Italia si spenderà per il successo della presidenza giapponese del G7”. “Tra gli obiettivi condivisi spiccano la stabilità di un’area strategica come l’indo-pacifica sferzata da crescenti tensioni regionali. Il concreto sostegno all’Ucraina vittima dell’ orribile aggressione della Federazione Russa. A questi ne seguiranno altri settoriali che certamente emergeranno con le ministeriali G7, propedeutiche al summit dei capi di stato e di governo della prossima primavera a Hiroshima”.

Non poteva mancare nel corso dell’intervista a Formiche.net un accenno alla Cina. “La Cina ha effettuato progressivamente una forte tensione su Taiwan con esercitazioni nello spazio aereo e marittimo limitrofi. Unita ai crescenti investimenti nell’area del Pacifico, alla penetrazione nei porti europei e nel corno d’Africa. Tutto questo non può che generare preoccupazione nei Paesi vicini”, ha detto la sottosegretaria.

ENERGIA, SOTTOSEGRETARIO TRIPODI: “DIVERSIFICARE È PROTEGGERE INTERESSI NAZIONALI”

“L’Italia con il nuovo corso del governo Meloni, ha finalmente preso consapevolezza dell’importanza strategica di alcuni partner, troppo spesso sottovaluti dai governi precedenti per pura miopia politica”. Lo dichiara Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri, in un’intervista a Formiche.net nel corso della sua missione in Asia (Singapore, Giappone e Vietnam).”Proteggere gli interessi nazionali significa infatti anche diversificare gli approvvigionamenti energetici, aprirsi a nuovi scenari, rafforzare relazioni con Paesi che per tradizione e vicinanza geografica sono sempre stati parte integrante e non contorno nella nostra politica estera. È un bene che le visite del presidente Meloni e del ministro Antonio Tajani in Algeria, Tunisia, Turchia, Egitto abbiano tracciato la nuova postura dell’Italia come protagonista e non più spettatrice nel Mediterraneo”, aggiunge.

continua a leggere sul sito di riferimento