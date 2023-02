Tripodi in Vietnam: Expo Roma 2030 pone al centro l’uomo e i diritti

Ultima tappa del tour in Asia del sottosegretario agli Esteri

Roma, 11 feb. (askanews) – La sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi è ad Hanoi, ultima tappa del tour in Asia, per la conferenza stampa di presentazione ai media e al settore pubblico e privato della candidatura a Expo2030 di Roma.

“Il nostro progetto mette al centro l’essere umano e i suoi diritti fondamentali per garantire un futuro più equo, sostenibile e inclusivo”, ha detto Tripodi.

Ad Hanoi Tripodi incontra il vice ministro degli Esteri Nguyen Minh, il vice ministro della Cultura, Sport e Turismo Nguyen Phuong Hoa, con i membri del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Vietnam e con i rappresentanti del sistema Italia in Vietnam.

Prima di Hanoi, Tripodi è stata a Singapore, dove ha presenziato all’inaugurazione della mostra di arte contemporanea “La Grande Visione Italiana-Collezione Farnesina” e incontrato i ministri di Stato per gli Affari Esteri, del Commercio-Industria e della Cultura e a Tokyo.

Nella capitale giapponese ha incontrato la vice ministro parlamentare agli Affari Esteri Yuumi Yoshikawa, il decano del gruppo parlamentare d’amicizia tra Italia e Giappone On Akira Amari, e il vice ministro parlamentare per l’Economia, il Commercio e l’Industria Makoto Nagamine. Al centro dei colloqui il sostegno della candidatura di Roma a ospitare l’esposizione Universale 2030, la cooperazione in campo economico, politico e culturale e la collaborazione in ambito G7, di cui il Giappone detiene quest’anno la presidenza. La sottosegretaria Tripodi ha incontrato in Ambasciata i rappresentanti delle aziende italiane operanti in Giappone.

