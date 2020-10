Tris acquisizioni per Tinexta, verso un nuovo polo di cybersicurity

AGI – Tris di acquisizioni per Tinexta. Il gruppo ha annunciato tre operazioni in Italia, con cui ha comprato la divisione progetti e soluzioni e R&D di Corvallis, Yoroi, e Swascan, azienda innovativa con piattaforme di security testing per piccole e medie imprese.

Nasce un nuovo polo nazionale della cibersecurity che assisterà clienti privati e pubblici nei processi di digital transformation con tecnologie e protocolli avanzati per la sicurezza digitale e l’identità digitale.

L’investimento iniziale è pari a 47,8 milioni e i ricavi stimati della nuova divisione ammontano a oltre 60 milioni. Il closing delle acquisizioni è atteso all’inizio del 2021,

