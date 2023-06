Triulza e PlusValue: al via call Match I.S. per imprese social tech

Prime sfide da A2A e Lendease su temi di sostenibilità e data analytics

Milano, 14 giu. (askanews) – Startup, scale-up, cooperative o imprese sociali “social tech” possono candidarsi fino al 30 giugno alla seconda fase della Call “MATCH I.S. Light on your social innovation” che mira a promuovere l’innovazione sociale in Lombardia attraverso l’incontro tra aziende medio-grandi con esigenze di innovazione sociale e start-up/cooperative locali, nazionali e internazionali in grado di fornire soluzioni innovative.

MATCH I.S. è un progetto innovativo lanciato su Open Innovation Lombardia da Fondazione Triulza e PlusValue con il supporto di Finlombarda e degli stakeholder di Mind-Milano Innovation District.

Le aziende che in questa prima edizione hanno lanciato le open challenge sono state A2A e Lendlease: Le tematiche poste da A2A riguardano: la promozione di nuove modalità di raccolta dei rifiuti RAEE ingaggiando la cittadinanza per innescare un rapporto virtuoso che incentivi riuso e riduzione di tali rifiuti: l’identificazione di tecnologie innovative per le smart city per abbattere il livello di inquinamento atmosferico nelle città; la promozione di comportamenti sostenibili tramite l’innovazione nei consumi degli utenti finali.

Questo il link alle “sfide” di A2a https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/iniziative/open-challenge/matchis/a2a Lendlease cerca una soluzione tecnologica per raccogliere e interpretare i dati sui potenziali utilizzatori dei servizi di una ‘food court’ con 120 posti a sedere all’interno di una struttura temporanea e una zona ‘dehors’ da realizzare presso Mind: gli orari di maggiore affluenza, le zone del distretto da dove proviene la maggiore richiesta e altre informazioni per poter successivamente valutare l’impatto sociale di questa struttura temporanea, anche nell’ottica di scalare questa esperienza su altre strutture temporanee e adattare la policy societaria in questo ambito.

Questo il link alle tematiche di Mind: https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/iniziative/open-challenge/matchis/lendlease La Social Innovation Challenge prevede un premio per i vincitori per ogni sfida lanciata dalle imprese.

Le start-up, scale-up, imprese sociali e cooperative partecipanti a MATCH I.S. beneficeranno di: opportunità di collaborazione con aziende medio-grandi italiane e internazionali per incrementare la rete aziendale con possibili futuri partner e sviluppare la cultura dell’innovazione coinvolgendo i dipendenti e diventando più attraenti per i nuovi talenti; opportunità di accedere agli incontri B2I “Investors Days” (che si svolgeranno tra ottobre e novembre 2023) per incontrare una vasta gamma di investitori, dai business angels ai fondi di venture capital. Una partecipazione importante per presentarsi ad un pubblico qualificato, ottenere finanziamenti e accedere a risorse, competenze e opportunità di crescita. I partecipanti potranno avere il supporto di esperti per preparare il pitch in modo efficace, accedere a nuove reti di contatti all’interno dell’ecosistema imprenditoriale; ricevere riscontri sull’idea imprenditoriale o sul progetto di crescita.

Link per ulteriori informazioni e per partecipare: https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/iniziative/open-challenge/matchis

