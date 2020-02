Trofeo Inalpi, Volpi terza e Foconi quinto

E’ Alice Volpi a portare l’Italia sul podio del Grand Prix FIE Trofeo “Inalpi” di fioretto maschile e femminile, svoltosi sulle pedane del Pala Alpitour di Torino e conclusosi con i successi della francese Ysaora Thibus e dello statunitense Gerek Meinhardt. La fiorettista senese delle Fiamme Oro è stata l’unica portacolori del fioretto italiano a salire sul podio torinese, andando ad occupare la terza posizione al termine della gara di fioretto femminile. A fermare la corsa dell’azzurra è stata la statunitense Lee Kiefer che si è imposta in rimonta per 15-14. Alice Volpi era giunta in semifinale dopo aver vinto il match dei quarti di finale contro la russa Anastasiia Ivanova col punteggio di 15-7.

