Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Trofie 300 g

Provola 150 g

Grana Padano DOP 60 g

per il sugo

Salsiccia 400 g

Passata di pomodoro 500 g

Cipolle bianche 0.5

Vino bianco 50 g

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

per la besciamella

Burro 70 g

Farina 00 50 g

Latte intero 500 g

Sale fino 1 pizzico

Preparazione

Trofie al forno, passo 1

Per realizzare le trofie al forno per prima cosa preparate la besciamella seguendo il procedimento che trovate nella nostra scheda con i dosaggi indicati in questa ricetta. Poi mondate la cipolla e triatela finemente al coltello (1), quindi scaldate in un tegame un filo di olio, versate la cipolla (2) e lasciatela stufare a fuoco moderato. Eliminate il budello dalla salsiccia (3).

Trofie al forno, passo 2

Quindi tritate la salsiccia grossolanamente (4). Una volta che la cipolla sarà appassita versate la salsiccia (5), rosolate per 4-5 minuti quindi sfumate con il vino bianco (6) e lasciate evaporare.

Trofie al forno, passo 3

Incorporate anche la passata di pomodoro (7), regolate di sale e cuocete per 20 minuti a fuoco medio basso. Intanto ponete sul fuoco un tegame colmo di acqua salata e portate al bollore. Quando il sugo sarà giunto a cottura (8), cuocete le trofie al dente (9).

Trofie al forno, passo 4

Nel frattempo grattugiate la provola con una grattugia a maglie larghe (10). Quando le trofie saranno al dente, scolatele in una ciotola, aggiungete il sugo (11) e la besciamella (12).

Trofie al forno, passo 5

Mescolate per amalgamare (13), quindi trasferite le trofie in una teglia da forno, ricoprite la superficie con la provola grattugiata (14) e il formaggio grattugiato (15).

Trofie al forno, passo 6

Le trofie sono pronte per il passaggio in forno (16), statico preriscaldato a 220° per 20 minuti. Una volta pronte, sfornate le trofie al forno (17) e servitele ben calde e filanti (18).

Conservazione

Le trofie si conservano in frigo per un paio di giorni in un contenitore ermetico. Potete congelare solo il sugo di salsiccia dopo la cottura se avete utilizzato ingredienti freschi.

Consiglio

Chi ama i gusti decisi può aggiungere del peperoncino al sugo.

