domenica, 1 Marzo , 26

Serie A, oggi Torino-Lazio – Diretta

(Adnkronos) - La Lazio torna protagonista in Serie...

Usa, la base Maga divisa sull’attacco di Trump all’Iran

(Adnkronos) - "Smetteremo di correre a rovesciare regimi...

Sanremo, ad Rai: “Passaggio testimone a De Martino in diretta atto generosità di Conti”

(Adnkronos) - La scelta del passaggio di consegne...

Iran, Trump: “Nuova leadership vuole parlare, lo farò”

(Adnkronos) - "Vogliono parlare, e io ho accettato...
HomeVideo NewsTrombettista Latte a Dubai su nave Msc: bloccati al porto, stiamo bene
trombettista-latte-a-dubai-su-nave-msc:-bloccati-al-porto,-stiamo-bene
Trombettista Latte a Dubai su nave Msc: bloccati al porto, stiamo bene
Video News

Trombettista Latte a Dubai su nave Msc: bloccati al porto, stiamo bene

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“Non sappiamo quando potremo andarcene”

Dubai, 1 mar. (askanews) – Il trombettista italiano Pietro Latte è una delle 5mila persone bloccate sulla nave Msc Euribia a Dubai, dopo l’esplosione del conflitto scatenato dagli attacchi israeliani e Usa sull’Iran e a cui Teheran ha risposto prendendo di mira varie località del Golfo, fra cui anche gli Emirati Arabi Uniti. “Sto bene, metto questa storia perché tantissimi mi stanno scrivendo – dice il musicista – siamo bloccati nel porto di Dubai, con la nave, stiamo aspettando notizie, non sappiamo quando potremo lasciare il porto, non sappiamo che cosa accadrà”. “Qua è tutto ok – aggiunge – mia mamma e mio papà sono a casa non voglio che si preoccupino per nulla”. “Sicuramente è una situazione grave – conclude – stiamo sotto i i missili, ma siamo nel punto più sicuro della città, siamo in nave Msc che non ci sta facendo mancare nulla, siamo tutti molto tranquilli, continuiamo a fare il nostro lavoro”.

Previous article
Sanremo Fuori Palco – 1 marzo
Next article
In Iran triumvirato ad interim: “Successore Khamenei in due giorni”

POST RECENTI

Video News

In Iran triumvirato ad interim: “Successore Khamenei in due giorni”

In due giorni 200 morti in Iran, metà in una scuolaMilano, 1 mar. (askanews) - Dopo l'uccisione dell'ayatollah Khamenei nella prima ondata di attacchi israeliani...
Video News

Sanremo Fuori Palco – 1 marzo

Il punto della giornata sul FestivalSanremo, 1 mar. (askanews) - Si chiude la 76esima edizione del Festival di Sanremo. A trionfare Sal Da Vinci con...
Video News

De Martino a Sanremo, Rossi (Rai): scelta politica? Polemiche morbose

"Sono decisioni condivise e che hanno una visione del prodotto tv"Sanremo, 1 mar. (askanews) - "Lasciamo perdere le polemiche, che sono sempre un aspetto un...
Video News

Sanremo, Rossi (Rai): con Stefano De Martino ridisegniamo il Festival

"Profilo diverso da Carlo Conti, più legato a show w intrattenimento"Sanremo, 1 mar. (askanews) - "È chiaro che Stefano De Martino ha un profilo diverso...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.