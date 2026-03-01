trombettista-latte-a-dubai-su-nave-msc:-bloccati-al-porto,-stiamo-bene

“Non sappiamo quando potremo andarcene”

Dubai, 1 mar. (askanews) – Il trombettista italiano Pietro Latte è una delle 5mila persone bloccate sulla nave Msc Euribia a Dubai, dopo l’esplosione del conflitto scatenato dagli attacchi israeliani e Usa sull’Iran e a cui Teheran ha risposto prendendo di mira varie località del Golfo, fra cui anche gli Emirati Arabi Uniti. “Sto bene, metto questa storia perché tantissimi mi stanno scrivendo – dice il musicista – siamo bloccati nel porto di Dubai, con la nave, stiamo aspettando notizie, non sappiamo quando potremo lasciare il porto, non sappiamo che cosa accadrà”. “Qua è tutto ok – aggiunge – mia mamma e mio papà sono a casa non voglio che si preoccupino per nulla”. “Sicuramente è una situazione grave – conclude – stiamo sotto i i missili, ma siamo nel punto più sicuro della città, siamo in nave Msc che non ci sta facendo mancare nulla, siamo tutti molto tranquilli, continuiamo a fare il nostro lavoro”.