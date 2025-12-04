giovedì, 4 Dicembre , 25

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, sequestrato il telefono di un amico: le indagini

Energia, Agsm Aim presenta revamping centrale di cogenerazione di Borgo Trento

Zerocalcare e il caso Più Libri Più Liberi, Feltri: "Polemica assurda, va pubblicato tutto"

Ricerca, 8 dottorati innovativi per cambiare la pratica clinica

Tronchetti Provera: abbiamo bisogno della libertà dell'arte

Tronchetti Provera: abbiamo bisogno della libertà dell’arte

"Impresa e cultura crescono insieme, legame è naturale"

Milano, 4 dic. (askanews) – "Io credo che l'impresa abbia un legame naturale con la società in senso lato. Avere un legame con la società senza avere un legame con la cultura è come trovarsi in un deserto, perché alla fine vede ogni giorno la stessa immagine. Se la filtra attraverso la cultura allora l'impresa non fa solo prodotti, non vende solo prodotti in giro per il mondo, ma vede anche l'evoluzione della società, quindi il mondo dell'impresa e il mondo della cultura crescono insieme". Lo ha detto ad askanews Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo del gruppo Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli HangarBicocca, in occasione della presentazione del programma biennale 2026-27 del museo milanese. "Il mondo della cultura – ha aggiunto Tronchetti – è sempre più uno spazio di libertà, lo è sempre stato nella storia, ma in una fase come quella che noi viviamo, in un mondo che è sempre più piccolo, con 8 miliardi di persone, uno spazio di libertà che va valorizzato sempre più è proprio quello della cultura. Cultura è anche strumento fondamentale per leggere lo sviluppo tecnologico. Senza cultura è molto difficile governare i processi. Noi come impresa abbiamo bisogno di questo: abbiamo bisogno di libertà, abbiamo bisogno di scambio, abbiamo bisogno di comprensione, e l'artista aiuta a capire".

