tropicalistic-e-neia-paz-tornano-al-fuorisalone-2026

Milano, 26 mar. (askanews) – La creatività brasiliana torna protagonista al FuoriSalone 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario mondiale del design, in programma dal 20 al 26 aprile a Milano. La piattaforma Tropicalistic, fondata da Virginia Morsani e Lorenzo Gallori, unisce nuovamente le forze con Neia Paz, project manager e specialista nell’organizzazione di eventi di design, per presentare una curatela che riunisce designer e artisti dal Nord al Sud del Brasile nella mostra ia – Intelligenza Artigianale. Allestita in Via Maroncelli 10, nel Brera Design District, l’esposizione occuperà il cortile di un edificio storico della cosiddetta Vecchia Milano, costruito prima delle grandi trasformazioni urbanistiche del XX secolo. Lo spazio  oggi sede di un rinomato showroom di moda  si trasformerà in un’esperienza immersiva, caratterizzata da colori, materie prime e narrazioni che esprimono il Brasile contemporaneo. L’intelligenza delle mani La scelta del concept nasce durante il FuoriSalone 2025, da una conversazione con il fotografo brasiliano Walter Bellonzi, autore dell’omonimo progetto che propone un’indagine visiva sulla relazione singolare tra essere umano, materia e atto creativo. L’approccio mette in luce il sapere manuale, la sensibilità e l’imperfezione delle mani  valori insostituibili in un contesto sempre più segnato dall’automazione e dalla standardizzazione dei processi creativi, che generano prodotti simili e un’estetica prossima all’omologazione. Per Virginia Morsani, Lorenzo Gallori e Neia Paz, ideatori dell’evento, questa visione interpreta con precisione la potenza del design brasiliano contemporaneo: la capacità di articolare conoscenza ancestrale, sperimentazione e innovazione materica in oggetti unici. “Il Brasile crea a partire dal gesto, dal territorio e dalla mescolanza. Questa prospettiva ci permette di mostrare al mondo come la creatività brasiliana trasformi la materia in identità”, dichiarano. Il percorso espositivo invita il pubblico a esplorare diversi linguaggi del design brasiliano attraverso la varietà di colori, tecniche e processi. L’installazione è firmata dall’architetto Carmela Rocha, riconosciuta per la sua attività nello sviluppo di concept espositivi per mostre e rassegne internazionali. Direttrice di progetto e coordinatrice dell’allestimento del Padiglione Brasile a Expo Milano 2015, ha guidato anche la direzione creativa e la produzione espositiva della mostra. Maria Fraga firma l’identità visiva e grafica dell’evento – Intelligenza Artigianale, traducendo in immagini il concept curatoriale della mostra. Designer grafica portoghese, vive tra San Paolo e Porto e opera in progetti brasiliani e portoghesi. In questa edizione del FuoriSalone lavora al fianco di Carmela Rocha, integrando scenografia e linguaggio visivo al concetto di intelligenza artigianale, con particolare attenzione a materia e processo.

La mostra riunisce marchi come Segafredo con Breno Loeser, Uultis, Katharina Welper, ÍCON Design, Traço Um, Adriana Chamma, Álefer Weschenfelder, Bete Said con Casa de Marimbondo, Ruan Caique, Marcelo Bellotto, Maximira Durigan, Luciana Teixeira, Gabriel Freitas, Ricardo Gaspar per Baziotti Outdoor Decor, Rodrigo Laureano/Studio Ronega, Teka Mesquita, Century, Jaildo Lima per House Garden, Rodrigo Ambrósio, Ju Block, MCM Studio, Igor Lima, Delphine Araxi, Massame Studio, Amplio e Projeto Cocoon che presentano installazioni, pezzi e arredi sviluppati a partire da nuovi materiali, approcci autoriali e processi sperimentali, rafforzando la vitalità creativa del design brasiliano e ampliandone le possibilità di dialogo con il mercato globale. “Vogliamo coinvolgere il pubblico attraverso la nostra ‘brasilianità’, presentando tecniche ancestrali e soluzioni innovative che nascono da materiali e idee inattese”, affermano Virginia Morsani e Lorenzo Gallori. L’aspettativa è accogliere un pubblico internazionale  tra professionisti del settore, stampa specializzata e appassionati  interessato a esperienze autoriali e narrazioni capaci di connettere cultura, territorio e innovazione. Un progetto in crescita Pur essendo alla sua seconda edizione, il progetto registra una crescita significativa in scala e ambizione. Per il 2026, oltre all’esposizione principale, lo spazio ospiterà un programma parallelo di presentazioni, talk e incontri organizzati dai brand partecipanti, ampliando il dialogo con professionisti del settore, stampa specializzata e pubblico internazionale. La scelta di Brera  quartiere storicamente legato all’arte, all’architettura e al design milanese  rafforza la visibilità dell’iniziativa e ne consolida la presenza in uno dei circuiti più strategici del FuoriSalone, ampliandone la proiezione globale. L’edizione gode inoltre del patrocinio istituzionale del Consolato Generale del Brasile a Milano, rafforzando il dialogo culturale tra Brasile e Italia e contribuendo alla proiezione internazionale dei talenti e dei marchi brasiliani nel panorama del design contemporaneo. Mostra “ia – Intelligenza Artigianale”  Il Brasile al FuoriSalone 2026 Indirizzo: Via Maroncelli 10, Brera Design District  Milano Date: 20-24 aprile 2026, dalle 11h alle 20h, 25 aprile – dalle 10h alle 18h, 26 aprile – dalle 10h alle 14h