Troppe donne dirigenti e lo Stato multa il Comune di Parigi

AGI – Il Comune di Parigi dovrà pagare allo Stato una multa di 90 mila euro per aver nominato troppe donne ad incarichi dirigenziali nel 2018. Il ministero della Funzione pubblica ha sanzionato l’amministrazione comunale della capitale per mancato rispetto della legge sulla parità di genere all’interno delle istituzioni in Francia.

Su 16 poltrone, 11 erano occupate da donne, quindi il 69% dei dipendenti, e da cinque uomini mentre la legge vigente all’epoca stabiliva una rappresentanza del 40% per entrambi i sessi.

La sindaca socialista, Anne Hidalgo, rieletta lo scorso giugno, ha riferito di aver accolto la sanzione “con gioia”,

