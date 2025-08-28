troppo-alcaraz-per-bellucci:-carlos-vince-in-tre-set-e-vola-al-terzo-turno

(Adnkronos) –

Troppo Alcaraz per Bellucci agli Us Open 2025. Il tennista spagnolo ha battuto l’azzurro nel secondo turno dello Slam americano, che giovedì 28 agosto vedrà il ritorno in campo del campione in carica Jannik Sinner, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-0, 6-3. Alcaraz raggiunge così il terzo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione, e nel prossimo turno sfiderà un altro italiano, Luciano Darderi, che ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri in quattro set.

La differenza tecnica tra i due si fa sentire fin dai primi game, quando Alcaraz scappa via nel punteggio e chiude il primo parziale 6-1. Bellucci, numero 65 del ranking, paga l’emozione e un po’ di tensione e fatica a reagire, a fronte dello spagnolo che riesce a esprimere il suo miglior tennis. Il secondo parziale se ne va così con un netto 6-0. Nel terzo set arriva la reazione d’orgoglio dell’azzurro, che tiene il ritmo di Alcaraz ma deve arrendersi 6-3.