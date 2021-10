Troppo lavoro: di nuovo ricoverata la governatrice di Tokyo

TOKYO – La governatrice di Tokyo Yuriko Koike è stata nuovamente ricoverata in ospedale a causa dello stress fisico “causato dalla mole di lavoro sostenuta”, secondo quanto reso noto dallo stesso governo metropolitano. Durante il periodo di ricovero, che i medici stimano in almeno una settimana, i poteri di gestione della capitale saranno affidati al vice governatore Takashi Takeichi. Si tratta del secondo ricovero obbligato per la 69enne Koike, dopo quello dello scorso 22 giugno, causato anche in quell’occasione dallo stress fisico dovuto al troppo lavoro.

