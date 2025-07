troppo-sole-e-niente-verde:-in-centro-a-bologna-arrivano-110-alberi-contro-il-caldo

BOLOGNA – In attesa degli interventi più strutturali inseriti nel progetto “Bologna verde”, l’amministrazione comunale mette in campo un’azione di ‘pronto intervento’ contro l’allerta caldo: la collocazione di 110 alberi in vaso in sette piazze del centro, nell’arco di dieci giorni, per aumentarne le zone d’ombra nei prossimi tre mesi. Per autorizzare queste installazioni il sindaco Matteo Lepore firmerà a breve un’ordinanza contingibile e urgente, spiega in conferenza stampa la vicesindaca Emily Clancy.La distribuzione di queste 110 piante nelle piazze, in pratica, ne anticiperà l’utilizzo rispetto alla loro prevista piantumazione nei giardini dei nidi e delle scuole dell’infanzia: operazione che sarà effettuata a settembre, una volta concluso il progetto legato all’ordinanza. Intanto, “le piazze individuate sono tutte molto centrali”, spiega Clancy: piazza Nettuno, piazza Re Enzo, piazza Galvani, piazza della Mercanzia, piazza del Francia, piazzetta Guazzaloca e piazza de’ Celestini. Aree molto frequentate anche con il caldo, ma caratterizzate da “una fragilità microclimatica molto alta”, sottolinea la vicesindaca, essendo “assolate e con una grande concentrazione di edifici”.

piazza del Francia

piazzetta Guazzaloca

piazza Galvani

Le alberature che saranno collocate in queste piazze saranno alte tra i quattro e i cinque metri, con una circonferenza del tronco tra i 20 e i 25 centimetri. Tra le specie che verranno collocate: Osmanto, Ligustro, Acero di Freeman, Acero campestre, Carpino. Il costo dell’investimento da parte del Comune, comprensivo dell’irrigazione nelle piazze e poi della piantumazione, ammonta a 128.000 euro finanziati con il Fondo per la riparazione e l’adattamento climatico.

Proprio domani, intanto, entrerà in vigore l’ordinanza emanata dalla Regione Emilia-Romagna per limitare le ore di lavoro all’aperto nelle giornate di caldo estremo, mentre è di ieri la notizia del decesso di un uomo che stava lavorando a San Lazzaro. “Penso che tutte le città stiano affrontando un’allerta caldo senza precedenti, vista la crisi climatica in cui siamo inserite- commenta Clancy- quindi abbiamo bisogno di dotarci di nuovi strumenti e di mescolare azioni veloci e azioni più strutturali, perchè sappiamo che queste estati che stiamo vivendo non saranno più casi isolati”.

