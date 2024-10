Trova il figlio morto, mamma 96enne uccisa da un malore: tragedia a Orbetello

(Adnkronos) – Tragedia familiare a San Donato, frazione del comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. I corpi senza vita di una madre, Gina Favaretto, 96 anni, e del figlio, Mario Tinto, 71 anni, sono stati ritrovati nel giardino della loro casa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava facendo dei lavori nel giardino: aveva da poco finito di scavare un fossetto per sistemare una tubatura che si era rotta quando probabilmente si è sentito male ed è caduto nella buca, dove sarebbe morto. Non vedendo rientrare il figlio in casa, l’anziana madre è uscita nel giardino dove avrebbe trovato il corpo senza vita del figlio e si sarebbe sentita male, morendo sul colpo, per un attacco cardiaco, lungo il vialetto davanti al’abitazione

A segnalare la presenza del corpo dell’anziana donna riversa a terra sarebbe stato un passante che ha chiamato subito il 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orbetello e del nucleo investigativo di Grosseti, i sanitari della Croce Rossa, i vigili del fuoco, il pubblico ministero di turno e il medico legale per la ricognizione esterna dei cadaveri. Il pm ha disposto l’autopsia sui due cadaveri per accertare l’esatta causa di morte.

La prima ricostruzione ipotizzata nella tarda serata di oggi dovrà essere confermata dal medico legale al quale spetterà anche il compito di condurre l’autopsia. L’esame autoptico disposto dalla procura dovrà accertare a quando risale la morte della madre e del figlio e le esatte cause del decesso. Se ufficialmente tutte le ipotesi restano aperte sulla doppia tragica morte, al momento sarebbero da escludere responsabilità di terze persone.