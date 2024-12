Trovati morti i 2 alpinisti dispersi sul Gran Sasso

Individuati dall’elicottero dei soccorritori

L’Aquila, 27 dic. (askanews) – Sono stati ritrovati senza vita i corpi di Cristian Gualdi e Luca Perazzini i due alpinisti, entrambi di Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini), dispersi da domenica scorsa sul massiccio del Gran Sasso.

Le speranze di trovare i due alpinisti ancora in vita questa mattina erano state affidate all’elicottero dei vigili del fuoco, che si è alzato in volo alle 11, e alle squadre del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza che insieme con l’eliambulanza della Regione Abruzzo hanno effettuato le ricerche, purtroppo concluse con il brutto esito.

Gualdi, 48 anni, e Perazzini, 42, erano partiti domenica per una escursione sul versante Sud/Est del Corno Grande, quando sono scivolati nel Vallone dell’Inferno. Sono riusciti a dare l’allarme: la macchina dei soccorsi è partita lunedì, ma le ricerche sono state temporaneamente sospese per le condizioni meteo proibitive, a causa di una bufera di neve e vento che per alcuni giorni ha interessato la zona.