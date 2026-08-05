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Trovato drone con esplosivo vicino cargo ucraino all’aeroporto Lipsia
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Trovato drone con esplosivo vicino cargo ucraino all’aeroporto Lipsia

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Avvistato martedì sera, inviato un robot per smaltimento ordigni

Lipsia, 5 ago. (askanews) – I servizi di emergenza tedeschi hanno dispiegato un robot per lo smaltimento di ordigni all’aeroporto di Lipsia-Halle, nella Germania orientale, dove un oggetto non identificato, un drone con carica esplosiva secondo la stampa tedesca, ha causato la chiusura di una pista e la deviazione dei voli.Il presunto drone sospetto è stato avvistato verso le 23.40 del 4 agosto, nei pressi della pista sud, accanto a un cargo della compagnia aerea ucraina Antonov; sulla fusoliera del velivolo la scritta “Be Brave like Kherson”, omaggio alla tenace resistenza della città ucraina.La polizia ha messo in sicurezza l’aereo durante la notte. Secondo fonti di sicurezza, il drone trasportava esplosivi e un detonatore. Il traffico regolare, scrive Afp, è ripreso nelle prime ore di mercoledì.

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