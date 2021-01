Trovato morto in hotel l’ex vicesegretario della Cgil in Campania

AGI – Gianni De Luca, ex vicesegretario regionale campano della Cgil, la cui scomparsa era stata denunciata da due giorni, è stato trovato morto in albergo a Napoli in corso Meridionale, non lontano dalla Stazione Centrale.

De Luca aveva detto ai familiari di dover andare in banca al Centro direzionale, poi non era rientrato a casa. Sono in corso indagini della polizia.Il figlio Enrico aveva lanciato anche un appello via social network per rintracciare il padre.

Gianni De Luca, oltre ad aver ricoperto diversi incarichi apicali nel mondo del sindacato campano e di Federconsumatori, era sposato anche con Maria Fortuna Incostante,

