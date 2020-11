AGI – È stato raggiunto un accordo tra Emergency, l’Ong che fa capo a Gino Strada, e la Protezione Civile per “contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria”. Secondo l’annuncio diffuso sui canali social di Emergency, l’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio.

“Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringraziamo il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”, si legge nel post.

pic.twitter.com/yQq08tRfmU

— EMERGENCY (@emergency_ong)

November 17, Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trovato un accordo tra Emergency e Protezione Civile per la Calabria proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento