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“Troviamo il modo di collaborare”, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Troviamo il modo di collaborare”, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – Stati Uniti e Gran Bretagna non sono sempre stati d’accordo su tutto, ma “i nostri due Paesi hanno sempre trovato il modo di collaborare”. E’ il messaggio che re Carlo III trasmetterà nel suo discorso che terrà oggi al Congresso degli Stati Uniti a Washington, dove è arrivato ieri sera. Lo anticipa la Bbc citando fonti reali, secondo le quali re Carlo sottolineerà i valori condivisi tra Londra e Washington di tolleranza, libertà e uguaglianza.  

Sottolineando l’importanza della ”difesa dei valori democratici”, re Carlo III promuoverà quindi la “riconciliazione e il rinnovamento” del partenariato tra Stati Uniti e Regno Unito. 

E lo farà promuovendo sia il sostegno alla Nato, sia parlando della necessità di proteggere l’Ucraina, afferma la Bbc. Secondo l’anticipazione il re dirà al Congresso – nel discorso previsto alle 21 ora italiana, le 15 ora americana – che l’alleanza transatlantica si fonda su una “generosità d’animo e sul dovere di promuovere la compassione, favorire la pace, approfondire la comprensione reciproca e valorizzare le persone di tutte le fedi e anche quelle senza alcuna fede”. 

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