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Truffa e peculato: indagato deputato siciliano di Fratelli d’Italia
Politica

Truffa e peculato: indagato deputato siciliano di Fratelli d’Italia

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PALERMO – Avviso di garanzia per il deputato di Fratelli d’Italia Calogero Pisano, indagato dalla procura di Agrigento per truffa aggravata e peculato.

Sotto indagine anche altre cinque persone: Fabrizio La Gaipa (ad del Distretto turistico Valle dei templi), Calogero Casucci, Salvatore Prestia (dg della Fondazione Teatro Luigi Pirandello), Laura Cozzo e Antonio Mauro Migliaccio.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Giovanni Di Leo e condotta dalla sostituta Elettra Consoli, riguarda l’organizzazione di eventi culturali e musicali ad Agrigento. I magistrati ipotizzano dei falsi nella rendicontazione delle spese per gli eventi.

 BARBAGALLO: “PER LORO REGIONE È BANCOMAT”

“Ancora una volta i soldi pubblici utilizzati per fini personali. Ancora una volta ci sono di mezzo eventi, grandi e piccoli stavolta ad Agrigento, con spese gonfiate finanziate attraverso l’assessorato regionale al Turismo. Ancora una volta l’amministrazione pubblica regionale è utilizzata come bancomat. Ed ancora una volta ad essere indagato è un esponente del centrodestra, di Fratelli d’Italia”. Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, a margine di un incontro a Messina assieme alla candidata sindaca Antonella Russo.

“Provo a questo punto – prosegue – umana vicinanza per la premier Giorgia Meloni, già in oggettiva difficoltà dopo la batosta del referendum, ma che deve guardarsi in particolare dai suoi ‘Fratelli’. E soprattutto in Sicilia però – conclude – non può più fare finta di niente visto che il numero di indagati del Centrodestra, alcuni eccellenti appartenenti a Fratelli d’Italia, è in aumento costante”.
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