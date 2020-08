Truffe, fermata dai carabinieri banda che operava tra Emilia e Piemonte

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Operazione dei Carabinieri di Reggio Emilia all’alba di questa mattina tra l’Emilia e il Piemonte, in particolare nel Torinese. I militari dell’Arma hanno arrestato una banda dedita alle truffe ai danni di anziani. Nel corso delle attività i militari reggiani hanno recuperato refurtiva per un valore di oltre 50mila euro provento dei colpi, sequestrato l’autovettura usata per i colpi, un’Audi A3 munita di targhe clonate, guanti, svariati attrezzi da scasso per aprire casseforti, pettorine delle forze dell’ordine, disturbatori di frequenze e una radio sintonizzata sulle frequenze di Polizia e Carabinieri, una paletta della protezione civile e vari spray al peperoncino utilizzati per stordire le vittime.

