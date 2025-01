Trump a Davos: “Venite a produrre negli Usa, vi abbassiamo le tasse”

“Centinaia di miliardi di USD e perfino trilioni di dazi…”

Davos, 23 gen. (askanews) – “Il mio messaggio a tutte le aziende nel mondo è molto semplice, vieni a produrre il tuo prodotto in America e ti daremo tra le tasse più basse di qualsiasi nazione sulla Terra”. Così ha detto Donald Trump intervenendo al World Economic Forum di Davos, promettendo per chi produce in Usa tasse al 15 invece che al 21%”Le stiamo riducendo in modo molto sostanziale, persino rispetto ai tagli fiscali originali del primo mandato Trump. Ma se non produrrete in America, che è una vostra prerogativa, allora molto semplicemente dovrete pagare un dazio variabile, ma una tariffa che indirizzerà centinaia di miliardi di dollari e persino trilioni di dollari nel nostro tesoro per rafforzare la nostra economia e pagare il debito”, ha aggiunto.