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Trump: “Abbiamo ucciso Abu-Bilal al-Minuki, numero 2 dell’Isis a livello mondiale”
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Trump: “Abbiamo ucciso Abu-Bilal al-Minuki, numero 2 dell’Isis a livello mondiale”

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ROMA – Donald Trump ha annunciato sul suo social, Truth, che con un’operazione condotta dalle forze statunitensi e nigeriane è stato ucciso Abu-Bilal al-Minuki, secondo in comando dell’Isis a livello mondiale.

“Questa sera – scrive Trump – su mio ordine, le coraggiose forze americane e le Forze Armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo. Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell’ISIS a livello globale, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati sulle sue attività. Non potrà più terrorizzare la popolazione africana né contribuire a pianificare operazioni contro gli americani. Con la sua eliminazione, l’operazione globale dell’ISIS è notevolmente ridimensionata. Grazie al Governo della Nigeria per la collaborazione in questa operazione”.

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