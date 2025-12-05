venerdì, 5 Dicembre , 25

Sesso, ecco le leggende a cui credono ancora uomini e donne: parola di Censis

(Adnkronos) - No, sul sesso non sappiamo tutto...

CloudFlare down oggi, problemi 5 dicembre: siti irraggiungibili, guai sul web

(Adnkronos) - CloudFlare down. Problemi oggi, 5 dicembre...

Cinema, è morta la star di ‘Mortal Kombat’ Cary-Hiroyuki Tagawa

(Adnkronos) - L'attore giapponese naturalizzato statunitense Cary-Hiroyuki Tagawa,...

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso: “Sono demoralizzata”. Cosa è successo

(Adnkronos) - Barbara D'Urso barcolla, ma non molla....
trump-accende-l’albero-di-natale-a-washington:-lavoriamo-per-la-pace
Trump accende l’albero di Natale a Washington: lavoriamo per la pace

Trump accende l’albero di Natale a Washington: lavoriamo per la pace

Video NewsTrump accende l'albero di Natale a Washington: lavoriamo per la pace
Redazione-web
Di Redazione-web

Parla anche di guerre e Ucraina alla cerimonia con Melania

Washington, 5 dic. (askanews) – “Stiamo portando la pace in tutto il mondo. Stiamo risolvendo le guerre a livelli mai visti prima. Otto. Stiamo cercando di risolverne un’altra, quella tra Russia e Ucraina, se possibile, e penso che prima o poi ci arriveremo”, ha detto il presidente Usa Donald Trump durante il suo discorso in occasione dell’accensione dell’albero di Natale a Washington.Una cerimonia che si ripete ogni anno, con il tradizionale count-down prima dell’illuminazione del gigantesco albero nel parco Ellipse vicino alla Casa Bianca. Trump ha anche dichiarato: “Amiamo i cristiani. Amiamo tutte le religioni. E, a proposito, la religione sta tornando negli Stati Uniti, lo si vede molto chiaramente”.Poi ha sottolineate gli anni particolari per gli Usa: “Ricordate, non abbiamo solo i 250 anni degli Stati Uniti , ma abbiamo anche – e questo è importante – i Mondiali di calcio e le Olimpiadi in programma entro questo quadriennio”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.