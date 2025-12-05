trump-accende-l’albero-di-natale-a-washington:-lavoriamo-per-la-pace

Parla anche di guerre e Ucraina alla cerimonia con Melania

Washington, 5 dic. (askanews) – “Stiamo portando la pace in tutto il mondo. Stiamo risolvendo le guerre a livelli mai visti prima. Otto. Stiamo cercando di risolverne un’altra, quella tra Russia e Ucraina, se possibile, e penso che prima o poi ci arriveremo”, ha detto il presidente Usa Donald Trump durante il suo discorso in occasione dell’accensione dell’albero di Natale a Washington.Una cerimonia che si ripete ogni anno, con il tradizionale count-down prima dell’illuminazione del gigantesco albero nel parco Ellipse vicino alla Casa Bianca. Trump ha anche dichiarato: “Amiamo i cristiani. Amiamo tutte le religioni. E, a proposito, la religione sta tornando negli Stati Uniti, lo si vede molto chiaramente”.Poi ha sottolineate gli anni particolari per gli Usa: “Ricordate, non abbiamo solo i 250 anni degli Stati Uniti , ma abbiamo anche – e questo è importante – i Mondiali di calcio e le Olimpiadi in programma entro questo quadriennio”.