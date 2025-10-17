trump-accoglie-zelensky-alla-casa-bianca.-il-presidente-usa:-“riusciremo-a-far-finire-la-guerra”

(Adnkronos) –

“Faremo finire la guerra”. Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca oggi, venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale nella strada verso la soluzione della guerra tra Ucraina e Russia. Alla domanda dei giornalisti se si ritenesse in grado di convincere Vladimir Putin a far finire il conflitto, il presidente degli Stati Uniti ha risposto annuendo.

”Penso che Putin voglia la fine della guerra, altrimenti non starebbe facendo questo – ha detto -. Ieri ci siamo parlati per due ore e mezza. Abbiamo avuto un ottimo colloquio”. ”La guerra in Medio Oriente era molto più complicata” rispetto a quella in Ucraina, aggiunge, e ”siamo riusciti a risolverla”, per cui ”sono molto ottimista che siamo molto vicini alla fine della guerra”.

Sulla pace possibile, più prudente il presidente ucraino: “Non penso che Putin sia pronto, ma sono fiducioso che con l’aiuto del presidente Usa riusciremo a far finire la guerra. Ne abbiamo veramente bisogno”, ha detto Zelensky.

Altro tema sul tavolo è quello della consegna da parte degli americani dei missili Tomhawk a Kiev. “Sarebbe un’escalation, ma ne parleremo” ha sottolineato Trump riferendosi alla fornitura dei missili che consentirebbero a Kiev di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo.

“Non so cosa abbia spinto Putin al tavolo negoziale, se sia stata la minaccia dei Tomahawk. Ma so che Putin vuole la pace”, ha detto Trump. I Tomahawk sono ”missili terribili, armi molto pericolose”, ha aggiunto, frenando ulteriormente sulla fornitura: “Potrebbero servire anche a noi, come altre cose che abbiamo dato all’Ucraina. Ora l’Unione europea paga per le armi, è diverso”. Sul fatto che Putin potrebbe voler guadagnare tempo, Trump ha detto ”forse sì, in tanti hanno cercato di prendersi gioco di me, ma io sono abbastanza bravo”.

A Budapest, Trump vedrà Putin. Non ci sarà un incontro a tre con la partecipazione di Zelensky, che sarà comunque della partita con un ulteriore colloquio con il presidente americano. “Sarà probabilmente un doppio incontro. Ma saremo in contatto con il presidente Zelensky. C’è un brutto rapporto tra i due” ha detto Trump.