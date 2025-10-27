lunedì, 27 Ottobre , 25

trump-accolto-dall’imperatore-naruhito-al-palazzo-imperiale-di-tokyo
Trump accolto dall’imperatore Naruhito al Palazzo Imperiale di Tokyo

Redazione-web
Di Redazione-web

Stretta di mano davanti all’ingresso prima dell’incontro

Tokyo, 27 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump è arrivato al Palazzo Imperiale di Tokyo.Sceso dall’auto è stato accolto dall’imperatore giapponese Naruhito davanti all’ingresso. I due si sono stretti la mano sorridendo a favore di fotografi e telecamere, poi sono entrati per l’incontro.Il Giappone è la seconda tappa del tour di Trump in Asia che lo porterà anche a incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Oltre all’imperatore Naruhito, Trump vedrà la neo prima ministra Sanae Takaichi.

